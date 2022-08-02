В Брянске начальника подразделения железной дороги будут судить за взятку

В Брянске начальника одного из подразделений железной дороги будут судить за получение взятки.

По версии следствия, с января по сентябрь 2017 года руководитель получил безналичными переводами на карту 649 тысяч рублей. Деньги передавал технический директор коммерческой фирмы. Организация впоследствии установила освещение на железнодорожных платформах и станциях.

- Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Перед судом предстанет и сам взяткодатель, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.