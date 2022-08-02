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Происшествия2 августа 2022 7:27

При ремонте водопроводной трубы в Брянском районе погиб слесарь

Следователи завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА

При ремонте водопроводной трубы в Брянском районе погиб 46-летний слесарь. На него обрушился пласт земли.

Трагедия произошла днем в понедельник, 1 августа, в деревне Тиганово. Рабочие ремонтировали водопровод на улице Садовой.

Погибший мужчина работал в муниципальном предприятии. Травмы оказались не совместимые с жизнью.

- Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, - говорят в пресс-службе СУС КР по Брянской области. - Проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего предметы и документы.