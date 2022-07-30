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Происшествия30 июля 2022 14:40

В Погарском районе водитель УАЗа сбил 7-летнюю девочку на велосипеде

Ребенок находится в коме
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В деревне Василевка в Пожарском районе водитель УАЗа сбил семилетнюю девочку на велосипеде. ДТП случилось около половины седьмого вечера в пятницу, 29 июля, на улице Новая Застройка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

38-летний водитель ехал со стороны поселка Красный Угол в сторону Погара. Он сбил девочку, которая выехала на дорогу с прилегающей территории. После аварии машина съехала в кювет.

У ребенка диагностировали сочетанную политравму. Сейчас пострадавшая находится в коме.

Девочка приехала к бабушке на летние каникулы. В момент аварии бабушка была в огороде.

- Уважаемые родители! Отправляя Ваших детей на каникулы к бабушкам и дедушкам, проведите инструктаж о дорожной безопасности как с младшим поколением, так и со старшим, - говорят в Госавтоинспекции. - Запрещайте кататься на велосипедах или других средствах индивидуальной мобильности по дорогам и без вашего присмотра.