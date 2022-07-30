ФОто: "Лиза Алерт" Брянск".

В Рогнединском районе ищут пропавшую 58-летнюю Наталью Новикову. Женщина исчезла 28 июля. Она нуждается в медицинской помощи.

К месту пропажи в деревню Осовик в ночь на 30 июля отправились волонтеры "Лиза Алерт" Брянск". К сожалению, поиски пока не дали результатов.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные с сединой, серые глаза. Наталья Александровна была одета в белую куртку, черные штаны, обута - в черные ботинки.

Если вы видели пропавшую или знаете, где она находится, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.