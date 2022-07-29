В Брянске начали сносить гаражи на улице Рекункова. Постройки соседствовали со зданием областной прокуратуры. Видео с проведением работ опубликовали в группе "Брянский водитель".

По словам владельцев, гаражи возвели в 2001 году. Земельный участок взяли в аренду на 49 лет. Но на территории старого аэропорта быстро вырос новый микрорайон. И гаражи стали неуместны.

Напротив гаражей продолжает строиться огромный торговый центр. С другой стороны прокуратуры разбили сквер с памятником Рекункову, детскими площадками.