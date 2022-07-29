В Брянском районе потребовали убрать забор с дачи, по которой протекает ручей

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянском районе прокуратура потребовала убрать забор с дачи, по которой протекает ручей. Земельный участок находится в садовом товариществе "Строитель". Он принадлежит частному лицу. Но природоохранная прокуратура считает, что право собственности было оформлено не по закону.

- В границах поверхностного водного объекта, который внесен в государственный водный реестр как ручей № 20, образован земельный участок, - говорят в надзорном ведомстве. - Спорный земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет с нарушением требований земельного и водного законодательства, без учета вышеуказанного водного объекта, его водоохранных зон и береговых полос, находящихся в собственности Российской Федерации. Кроме того, доступ к указанному водному объекту прегражден забором.

Прокуратура потребовала демонтировать забор, а также исключить участок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Доступ к ручью смогут иметь все желающие.

Заявление прокурора будут рассматривать в Брянском районном суде.