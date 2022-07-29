В Брянске для расширения улицы Крахмалева в сквере вырубили 12 деревьев

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске во время ремонта улицы Крахмалева пришлось вырубить 12 деревьев и три кустарника. Все они располагаются в сквере у лицея №1. Растительность пришлось убрать, чтобы сделать заездной карман для общественного транспорта на остановке. Здесь же расширяют кольцевую развязку с улицей Войстроченко, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Власти пообещали, что зеленую зону восстановят. И высадят не меньше саженцев, чем вырубили. На Крахмалева растут больше сотни деревьев. Остальные планируют сохранить.

Вдоль Крахмалева строят тротуар. Он будет вдвое шире прежнего и выложен плиткой. Улицу осветят новыми светодиодными фонарями.

Ремонт в этом году не закончат. Объект будет переходящим - на 2023 год.