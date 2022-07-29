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Происшествия29 июля 2022 7:38

После обстрела Климовского района Вооруженные силы РФ нанесли ответный удар

На границе слышны звуки взрывов
Марина АНТОНОВА

После обстрела Климовского района Брянской области 29 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

- Военные подразделения нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач, - написал он в социальных сетях.

Глава региона предупредил, что на границе слышны звуки взрывов. И попросил местных жителей соблюдать спокойствие.

Рано утром в пятницу обстрелу подверглось село Сачковичи в Климовском районе. Была повреждена линия электропередачи. Обошлось без жертв и разрушений.