Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Трубческом районе поймали пьяного водителя автобуса. 57-летнего нарушителя за рулем ПАЗа автоинспекторы остановили на 49 километре дороги Брянск- Новозыбков – Трубчевск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Водитель управлял автобусом в состоянии алкогольного опьянения. В салоне ехали пассажиры. То что водитель был пьян, подтвердили и результаты медосвидетельствования. Показания прибора составили 1,285 м/л.

- На водителя составили протокол, - говорят в Госавтоинспекции. - Ему предстоит запалить штраф в 30 тысяч рублей. А еще его ждет лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Сейчас проводят проверку, чтобы выяснить, каким образом пьяного водителя допустили к управлению пассажирским транспортом.