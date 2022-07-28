Во время пожара в Брянском районе погиб 58-летний мужчина

Во время пожара в поселке Новопокровский в Брянском районе погиб 58-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Новой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 11.38 в четверг, 28 июля.

На место выехали три пожарные машины, сообщают в пресс-служеб ГУ МЧС России по Брянской области. Оказалось, что горит жилой дом.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола и два звена газодымозащитной службы, - говорят спасатели. - В 12:20 пожар локализовали, в 12:50 - ликвидировали открытое горение.

К несчастью, мужчину спасти не удалось. Эксперты выяснят, почему загорелся дом.