В Брянском филиале ФГБУ ЦНМВЛ состоялось совещание, посвященное вопросам реализации плана государственного мониторинга зерна урожая 2022 года

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

27 июля 2022 года на базе Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ состоялось совещание в ходе которого обсудили вопросы выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 года №176 «Об осуществлении государственного мониторинга зерна», а также требования стран-импортеров при отправке зерна на экспорт.

В мероприятии приняли участие специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, руководство Брянского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», представители департамента сельского хозяйства Брянской области, а также около 50 представителей сельскохозяйственных предприятий Брянской области.

Начальник Брянского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Сахаров выступил на мероприятии с докладом, повествующим о системе проведения государственного мониторинга зерна нового урожая, о работе по внедрению федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») и ответил на вопросы участников совещания.

Заместитель начальника отдела надзора в сфере земельных отношений, качества и безопасности зерна, семеноводства и безопасного обращения с пестицидами территориального Управления Россельхознадзора Любовь Прохина подробно остановилась на текущей ситуации с запуском системы, количеством подключившихся предприятий, а также представила координаты для связи, необходимые для проведения консультаций по вопросам работы с системой.

Директор Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ Елена Соколова рассказала о роли Брянской испытательной лаборатории в процедуре осуществления государственного мониторинга зерна, отбора проб и лабораторных испытаний, а также о возможностях оказания многосторонней помощи хозяйствующим субъектам в работе с ФГИС «Зерно». Кроме того, руководитель Брянского филиала проинформировала представителей предприятий, об оказываемых учреждением консультационных услугах по вопросам подтверждения соответствия.

Совещание прошло в формате конструктивной беседы. В процессе обсуждения были рассмотрены способы взаимодействия и выстраивания механизмов по совместному проведению мониторинга зерна на территории Брянской области. Хозяйствующие субъекты получили от экспертов развернутые ответы на интересующие вопросы, в том числе по отбору проб зерна, проведению исследований зерна на показатели качества и безопасности.

В заключении заместители руководителя территориального Управления Россельхознадзора Михаил Божин и Алексей Орлов обратили внимание присутствующих на необходимость ускорения процесса регистрации хозяйствующих субъектов в ФГИС «Зерно». Работа в системе обязательна и необходима на всех этапах производства и реализации зерна, а также при оформлении сопроводительных документов, что в сезон уборки и реализации зерна особенно актуально.

Получить подробную информацию по вопросам осуществления государственного мониторинга зерна можно по электронному адресу: ekvitenko@yandex.ru. Тел. 8-905-176-93-27 (с 07.00 до 23.00 час. ежедневно, включая субботу и воскресенье). Контактное лицо - Витенко Екатерина Васильевна.