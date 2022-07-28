ООО «Промсахар» приглашает на работу

Фото: ООО «Промсахар» .

ООО «Промсахар» Рыльского района (Рыльский сахарный завод) на постоянную работу требуются:

- инженер - программист АСУ ТП – з/п 35 000 руб.;

- слесари-ремонтники ОГМ, ТЭЦ – з/п от 25 000 руб.;

- монтажник – з/п от 46 000 руб.; - электрик – з/п от 25 000 руб.;

- слесари АСУ (КИПиА) – з/п от 25 000 руб.;

- рабочие – з/п от 16 000 руб.; - огнеупорщик – з/п от 16 000 руб.;

- лаборант химанализа – з/п от 17 000 руб.;

- машинист тепловоза – з/п от 25 000 руб.;

- трактористы – з/п от 21 000 руб.;

- слесарь-сантехник – з/п от 22 000 руб.;

- уборщица сахарного склада – з/п от 16 000 руб.

ООО «Промсахар» производит прием сотрудников (в т.ч. молодежь от 18 лет и пенсионеров) для укомплектования технологических смен на сезон переработки сахарной свеклы 2022г. Заработная плата от 34 000 руб. до 46 000 руб. Оформление по ТК РФ.

Гарантируем: - предоставление жилья за счет средств предприятия; - возмещение ГСМ при использовании личного транспорта для доставки на работу и обратно; - доставку на работу и обратно транспортом предприятия (при наборе некоторой группы).

Обращаться: Курская область, Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева. Тел.: 8 952-495-56-34 (отдел кадров) 8 920-728-83-04 8 (47152) 6-39-93.

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