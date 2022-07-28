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Общество28 июля 2022 7:52

В брянском аэропорту запрет полетов продлили до 5 августа

Такое решение приняли в Росавиации
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В международном аэропорту «Брянск запрет полетов пролили до 5 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Росавиации».

Авиакомпании будут перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сoчи, Вoлгограда, Минeральных Вoд, Ставрополя и Москвы.

Небо также закрыто над воздушными гаванями Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.