Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской Навле на предприятии погиб работник. По факту гибели 59-летнего мужчины завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что утром 26 июля этого года работник перемещал металлическую конструкцию по территории АО «Навлинский завод «Промсвязь». Была задета линия электропередачи. Из-за этого мужчина получил поражение электричеством. Он умер на месте происшествия.

- Следователями организовано расследование произошедшего, изъята требуемая документация организации, допрашиваются работники предприятия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в Следственном Комитете.

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