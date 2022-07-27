Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 15:48

В Брянске умер журналист «Блинских новостей» Александр Марочкин

Его не стало на 58-м году жизни
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: сайт Брянского обкома КПРФ.

Фото: сайт Брянского обкома КПРФ.

В Брянске умер журналист «Блинских новостей» Александр Марочкин. Его не стало в 57 лет во вторник, 26 июля. Александр Марочкин работал внештатным корреспондентом «Брянской правды», был автором проекта «Блинские новости». А также он являлся сотрудником Брянского обкома КПРФ. Именно на этом сайте и сообщают о смерти однопартийца.

Александр Марочкин родом из Тульской области. Он – выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, имеет орден Красной Звезды.

- Память о нашем верном боевом товарище, настоящем коммунисте Александре Анатольевиче Марочкине мы навсегда сохраним в своих сердцах, - пишут в некрологе коллеги.