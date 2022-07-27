В Брянске поймали троих жителей Москвы с 40 килограммами наркотиков. Они стали фигурантами уголовного дела «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия 18-летняя жительница Москвы, вместе с двумя земляками 22 и 33 лет приехала в брянскую область за партией синтетического наркотика, которые они намеревались сбыть с помощью «закладок».

- На судебном заседании в Советском районном суде Брянска установили, что находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от следствия и суда, уничтожить улики или иным образом воспрепятствовать расследованию, - говорят в прокуратуре. – Поэтому их заключили под стражу.