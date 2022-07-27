Фото: ООО «Промсахар».
ООО «Промсахар» производит прием сотрудников на сезон переработки сахарной свеклы 2022г.
- помощник начальника смены з/п от 40 000 руб.
- транспортировщик тракта подачи з/п от 34 000 руб.
- оператор моечно-очистительного агрегата з/п от 37 000 руб.
- аппаратчик гашения извести з/п от 46 000 руб.
- слесарь-ремонтник з/п от 34 000 руб.
- лаборант з/п от 32 000 руб.
Гарантируем:
- своевременную выплату заработной платы,
- предоставление жилья за счет средств предприятия,
- льготное питание.
Обращаться:
Курская область, Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева
Тел.: 8-920-728-83-04;
8 -952-495-56-34 (отдел кадров).
8 (47152) 6-39-93.
Реклама.