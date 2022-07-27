Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские задержали ограбивших пенсионерку двоих злоумышленников. Инцидент произошел в ночь на 13 июля в поселке Ивот Дятьковского района. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Двое злоумышленников проникли в дом к одинокой 85-летней женщине, связали ее и потребовали отдать деньги и ценные вещи. Они пригрозили сжечь дом вместе с ней. Испуганная пенсионерка показала грабителям, где находятся 15 тысяч рублей.

Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела по статье «Разбой». Полицейские задержали уже имеющего судимость за кражу, грабеж и разбой 37-летнего жителя Карачевского района, лишь в декабре минувшего года освободившего из мест лишения свободы. А также его соучастника – приехавшего из Рязанской области 27-летнего знакомого, также привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

- Сейчас задержанных заключили под стражу, - говорят в полиции. – Устанавливают их причастность к совершению других преступлений в Брянской области.