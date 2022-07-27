В строящуюся школу на улице Романа Брянского набрали больше 700 учеников

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В строящуюся школу №72 на улице Романа Брянского уже набрали больше 700 учеников. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Школа рассчитана на 1225 мест. Уже сформировали и педагогический состав образовательного учреждения. Здесь планируют создать восемь специализированных классов по изучению иностранных языков, четыре – по информатике, а также медико-биологический и инженерно-технологический.

Работы по строительству осложняют погодные условия. Школа расположена в низкой точке, поэтому осадки стекаются на стройплощадку. Подрядчик обещает создать систему водоотведения.

В четырехэтажном здании школы сделают просторные кабинеты. Здесь будут лаборатории, бассейн, спортивный и игровые залы, библиотека, столовая и другое.

Возводить объект начали в сентябре 2020 года. Стоимость контракта - 923,3 миллиона рублей. Строительство ведут по национальному проекту «Образование».