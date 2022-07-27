В брянских Ляличах сохраняют усадьбу Завадского

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В селе Ляличи Суражского района сохраняют дворец Завадского. Усадьба является объектом культурного наследия. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

По заказу Министерства культуры Российской Федерации разработана проектная документация на проведение работ по консервации усадьбы Завадовского. Подрядчик уже удалил растительность, устраняет обрушения ослабленных участков стенных кладок, начал кровельные работы.

Одновременно делают инъектирование трещин и вычинку кирпичной кладки стен. Кирпичные поверхности и деревянные конструкции здания обрабатывают камнеукрепляющими, огне- и биозащитными составами.

- Работы по консервации объекта обеспечат его конструкциям защиту от агрессивного воздействия окружающей среды, - поясняют в пресс-службе регионального правительства. - Это позволит донести здание в сохранившемся до настоящего времени виде до проведения полномасштабных научно-исследовательских и реставрационных работ.