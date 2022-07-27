Простые правила от заведующей Брянской ветеринарной клиники ФГБУ ЦНМВЛ о том, как уберечь питомца от теплового удара

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

В летние дни нам стоит помнить, как опасна может быть жара для наших питомцев. Терморегуляция у них не так совершенна, поэтому мы должны проявить заботу, защитив их от перегрева.

Так что же такое тепловой удар и как помочь братьям нашим меньшим избежать его, рассказывает заведующий Брянской ветеринарной клиники ФГБУ ЦНМВЛ Короткая Инна Витальевна.

Тепловой удар — это острое перегревание организма, развивающееся в результате воздействия высокой температуры окружающей среды и приводящее к нарушению терморегуляции.

Совершая прогулку в жаркий солнечный день со своим домашним любимцем, вы можете не сразу заметить, что ваш подопечный перегрелся и получил тепловой удар. Первые признаки теплового удара у животных напоминают обычную усталость, что может привести владельца в заблуждение.

- Инна Витальевна, назовите основные симптомы теплового удара.

У наших домашних любимцев механизм охлаждения не такой, как у нас. Понимая, какие процессы происходят в организме животного под воздействием солнечных лучей или же высокой температуры, владелец должен правильно сориентироваться и оказать необходимую помощь питомцу. Важно своевременно различить симптомы теплового удара, основными из которых являются учащенное дыхание и повышенное слюноотделение, покраснения и сухость слизистых оболочек ротовой полости, вялость, плохая координация движений, отсутствие аппетита, температура тела выше 40.

- Как помочь?

Если ваш питомец перегрелся, его нужно охладить. Но не стоит делать это резко. Лучше всего поместить его в умеренно прохладное место, например в тень. Также можно воспользоваться вентилятором. Снимите с него всевозможные ошейники, шлейки, чтобы любимец мог свободно дышать. Обязательно напоите его прохладной водой, так как жидкость помогает организму животных поддерживать нормальную температуру.

Для снижения температуры тела нужно смочить кожу животного прохладной водой. Эффективно смачивать водой голову, живот, подмышки, внутреннюю поверхность бедра, подушечки лап. Но при этом нужно помнить про меры безопасности: ни в коем случае не используйте ледяную воду, это приведёт к спазму сосудов, к тому же резкий перепад температуры не менее опасен, чем перегрев. Если, несмотря на вашу помощь, у животного сохраняются симптомы перегрева или вы не можете помочь своими силами, срочно покажите питомца ветеринарному врачу.

- Возможно ли предотвратить случаи возникновения теплового удара?

Соблюдение простых правил позволит избежать неприятных и опасных симптомов, связанных с тепловым ударом у питомцев. Всегда проще предупредить патологическое состояние, чем потом ликвидировать его последствия.

Правило № 1. Мы все замечали, как жарко и душно бывает в машине, если она постоит в теплый день на солнце. Теперь очень легко представить, что происходит с нашим любимцем, когда мы запираем его там и идем по своим делам. Ветеринары предупреждают: это очень опасно! Никогда не оставляйте животное в закрытой машине.

Правило № 2. Если на улице особенно жарко, лучше не рисковать и оставить вашего питомца в доме. Если это собака, то стоит выводить ее на прогулку рано утром и поздно вечером, когда жара спадает. В самые жаркие дни оставьте любимца дома.

Правило №3. Как и человеку, животным в жару нужно много пить. Поэтому обязательно следите, чтобы у вашего питомца всегда было достаточно свежей воды, она должна быть комнатной температуры. У животного всегда должен быть доступ к питьевой воде.

Правило № 4. Если у вас есть подозрения, что ваш питомец мог перегреться, стоит измерить его температуру. Нормальная температура для собаки - 37,5- 39,0 °С в зависимости от породы. Следите за температурой тела животного.

Позаботьтесь о вашем питомце в жару, и он будет радовать вас своей любовью и хорошим самочувствием.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ ЦНМВЛ: с уважением к людям, с заботой к животным!