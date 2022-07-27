В Брянске на девять лет отправили в колонию наркокурьера из Москвы. 20-летнего жителя столицы признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что в январе этого года молодой человек дистанционно договорился с неустановленным лицом о совместном незаконном сбыте наркотиков. Приехав из Москвы в Брянск, он бесконтактным способом получил наркотик, а затем расфасовал его на мелкие партии. После попытался сбыть с помощью «закладок» в тайниках на территории Брянска. Довести задуманное до конца злоумышленнику помешали полицейские. Они задержали его, а наркотическое средство, героин массой больше 11 грамм нашли и изъяли.

В суде молодой человек свою вину признал.

- Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.