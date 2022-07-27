В брянской Гордеевке простились с погибшим во время спецоперации Сергеем Глушаком

Фото: газета "Ударник".

В брянском селе Гордеевка простились с погибшим во время спецоперации на Украине прапорщиком Сергеем Глушаком. Во вторник, 26 июля, военнослужащего похоронили на местном кладбище, сообщает "Ударник".

Перед этим прошло отпевание в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Проводить героя в последний путь пришли многие жители села: родные, друзья, одноклассники, сослуживцы, представители властей.

С Сергеем простились под звуки военного оркестра. Он исполнил Гимн России. Тело предали земле под выстрелы салютной группы.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, прапорщика Сергея Глушака посмертно наградили орденом «Мужества». Указ подписал президент России.