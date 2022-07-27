Жителя Брянска осудили за ложное сообщение о заложенной бомбе в микрорайоне "Деснаград"

Фото: УФСБ России по Брянской области.

Жителя Брянска осудили за ложное сообщение о минировании жилых домов. В июле 2022 года приговор вынесли в Бежицком районном суде. Он уже вступил в силу, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Молодого человека приговорили к году ограничения свободы.

В суде установили, что он с помощью мессенджера "Телеграм" сообщил о возможном взрыве в одном из жилых домов микрорайна "Деснаград". Проверка показала, что никакой бомбы не было. А парень совершил такой поступок, чтобы похулиганить.