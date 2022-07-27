В брянском Погаре на пляже «Три сосны» пасется скот и нет спасателя

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Погаре на пляже «Три сосны» потребовали обеспечить безопасность отдыхающих. Проверку провела прокуратура. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- На территории пляжа «Три сосны» на реке Судость в Погаре на рабочем месте отсутствовал спасатель, - говорят в прокуратуре. - Установлен факт нахождения крупного рогатого скота вблизи пляжа, при этом информационная табличка о запрете выпаса и водопоя скота на пляже отсутствовала.

Также выяснили, что не проводили просветительскую работу о недопустимости купания в необорудованных и незнакомых местах. Перечень таких мест не утвердили, информацию о них не размещали в СМИ.

Администрации Погарского района внесли представление.