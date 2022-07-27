«Светофор» — экономить проще, чем кажется!
Отличные цены, как на подбор, опять выручает Вас «Светофор»!
Сахар белый кусковой "Русский сахар",1 кг. 98,90
Сок гранатовый осветленный "Бродич",3л. 149,60
Сыр плавленный 45%,БЗМЖ "Сыробогатов", слайсы 130 гр. 74,20
Лакомство для кошек "Шермурр" с курицей,400 гр. 49,70
Наполнитель древесный "Мяудодыр" ,37 л. 175,00
Ждем Вас во всех магазинах «Светофор» г. Брянска и Брянской области.
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ООО "Торгсервис 71". Акция и цены действительны с 27 июля по 03 августа 2022 года во всех магазинах "Светофор" города Брянска и Брянской области. Цены указаны в российских рублях. Количество товара ограничено.
Фото: ООО "Торгсервис 71".