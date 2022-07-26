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Происшествия26 июля 2022 14:35

В брянских Выгоничах в ДТП погиб 65-летний мотоциклист

Мужчина не справился с управлением
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянских Выгоничах пенсионер на мотоцикле врезался в бордюр, в дорожное ограждение и погиб. ДТП произошло 25 июля около 10.36 на улице Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 65-летний мужчина на мотоцикле ехал со стороны дороги Брянск-Новозыбков в сторону поселка Лопушь. Водитель не справился с управлением. Из-за чего врезался в бордюр, а затем в дорожное ограждение. От полученных травм мотоциклист умер на месте ДТП. Он ехал в мотошлеме.

- Мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, - говорят в Госавтоинспекции. – Прав на управление этим транспортом у погибшего не было. С целью установления состояния опьянения у погибшего осуществлен забор биологических объектов.

По факту ДТП проводят проверку.