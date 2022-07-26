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Общество26 июля 2022 13:52

В Брянске прекратили полномочия депутата областной Думы Константина Воронцова

Решение приняли на заседании 26 июля
Марина АНТОНОВА

В Брянске досрочно прекратили полномочия депутата Брянской областной Думы Константина Воронцова. Решение приняли на заседании заксобрания 26 июля, сообщили в пресс-службе.

Константин Воронцов находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки от индивидуального предпринимателя в 1,65 миллиона рублей. Деньги в течение пяти лет, с 2016 по 2021 года, передавала заведующая аптек. Она также проходит по уголовному делу. За вознаграждение главный врач горбольницы №1 Константин Воронцов заключал с предпринимателем договоры на поставку медицинских товаров для больницы.

Константина Воронцова задержали в феврале 2022 года.