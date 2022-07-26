Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Зампредом комитета по промышленности Брянской облдумы избрали Антонину Катянину. Такое решение приняли депутаты Брянской областной Думы на состоявшейся во вторник, 26 июля, 49-ой сессии.

Брянской торгово-промышленной палатой Антонина Катянина руководит с 2014 года. Она - член партии «Единая Россия», участник ее парламентской фракции в регионе.

Раньше пост председателя комитета по промышленности, строительству, связи предпринимательству и собственности занимал брянский депутат Игорь Алехин. Он по собственному желанию сложил с себя данные полномочия.