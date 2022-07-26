В брянском Новозыбкове мужчина пытался сжечь свою знакомую

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Новозыбкове местный житель пытался сжечь свою знакомую. На 42-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Его задержали по подозрению, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый вечером 9 апреля этого года пришел в квартиру своей знакомой в доме по улице Садовой. Он был пьяным. Мужчина облил женщину спиртосодержащей жидкостью и поджег. Она получила ожоги лица, тела, рук и ног. Жизнь потерпевшей удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы совершенного преступления, назначили необходимые судебные экспертизы.

- Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство, - говорят в Следственном Комитете. – По решению суда мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.