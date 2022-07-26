Жителя Мглина оштрафовали за слив отходов в запрещенном месте

Жителя брянского Мглина оштрафовали за слив канализационных отходов в запрещенном месте. Нарушение выявили прокуратура во время проверки 31 мая. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, запрещен, - говорят в прокуратуре. - Не допускается также вывоз жидких бытовых отходов в места, не предназначенные для приема и (или) очистки таких отходов.

Однако жителя Мглинского района это не остановило. Он на своем автотранспортном средстве сбросил канализационные отходы на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный недалеко от Мглина. Его противоправные действия зафиксировали и пресекли сотрудники прокуратуры.

- На нарушителя завели административное дело, - говорят в надзорном ведомстве. - Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области привлек его к административной ответственности и оштрафовал.