Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе при столкновении КАМАЗа с легковушкой пострадал 28-летний водитель. ДТП произошло 26 июля в первом часу ночи на 15 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля КАМАЗ ехал со стороны Брянска в сторону Почепа. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Лада Веста». В этот момент светофор мигал желтым светом.

- В ДТП 28-летний водитель автомобиля «Лада Веста» получил рваную рану с осколками левого коленного сустава и рваную рану левого века, - говорят в Госавтоинспекции. – мужчину госпитализировали.