В Трубчевском районе сестра в ссоре убила брата. 25-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 8 апреля этого года в ссоре, которая произошла между братом и сестрой в жилом доме, женщина толкнула 30-летнего пьяного мужчину. Тот ударился головой об деревянный пол. Вечером того же дня он умер.

- Суд приговорил виновную к одному году ограничения свободы, – говорят в надзорном ведомстве. – приговор в законную силу не вступил.