В Брянской области осудят банду за хищение 30 тонн дизельного топлива. Фигурантами уголовного дела стали четверо мужчин: один иностранец и жители Московской и Владимирской областей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с мая по август 2021 года участники организованной группы с помощью приобретенной спецтехники и автомобильной техники для скрытой перевозки нефтепродукта врезались в магистральный водопровод. Он проходит на участке в Брянском районе. Злоумышленники похитили почти 30 тонн дизельного топлива на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Часть его удалось сбыть.

Преступников пресекли правоохранители 7 августа 2021 года при попытке вывезти топливо и оборудование. Фигурантов задержали с поличным. Причастность остальных установили во время следствия. Уголовное дело рассмотрят в Брянском районном суде.

- В ходе расследования следователем собраны достаточные доказательства для утверждения прокурором обвинительного заключения по делу и направления его в суд для рассмотрения по существу, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.