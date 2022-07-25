Жителя Брянска будут судить за убийство и покушение на него

39-летнего жителя Брянска будут судить за убийство и покушение на убийство. Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 10 мая около четырех часов утра мужчина выпивал вместе с двумя знакомыми в квартире на улице Костычева. Приятели поссорились. Фигурант угноловного дела не меньше шести раз ударил одного мужчину ножом в грудную клетку. От полученных травмы потерпевший скончался.

Второй мужчина попытался ему помешать, но также получил удары ногами в грудь. После этого обвиняемый пытался зарезать и его, но тому удалось откинуть нападавшего и убежать из квартиры. Второй мужчина получил ранения руки и груди, переломы двух ребер.