Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в ДТП возле ТРЦ «Бум-Сити» пострадала 70-летняя женщина. Автоавария произошла 24 июля около семи часов вечера на улице Куйбышева. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летняя автомобилистка за рулем «Рено Сандеро» ехала со стороны улицы Ульянова в сторону улицы 3-го Интернационала. Поворачивая налево на улицу 3-го Интернационала на разрешающий сигнал светофора, она не уступила автомобилю «Ниссан Альмера» под управлением 19-летнего парня. Машины столкнулись.

- В ДТП 70-летняя пассажирка автомобиля «Нисан Альмера» получила ушиб, ссадину левого плеча, повредила правую ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустил домой.

Проверка водителя автомобиля «Рено Сандеро» по СПО «Паутина» показала, что на автомобилистку раньше был составлен административный протокол за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.