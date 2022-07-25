Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ: Новые ветеринарные правила по содержанию овец и коз

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подготовило проект приказа, которым утверждаются новые Ветеринарные правила содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации. Планируется, что новые ветеринарные правила начнут действовать с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029 года.

Документ направлен на совершенствование сферы ветеринарного законодательства, улучшение эпизоотической ситуации, повышение контроля качества и безопасности продуктов питания. В соответствии с ветеринарными правилами устанавливаются требования к осуществлению мероприятий по карантированию, обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований овец и коз. Определены условия содержания овец и коз с другими сельхозживотными, параметры микроклимата и освещенности в помещениях, поения и кормления в зависимости от состояния и возраста животного.

Как следует из проекта, хозяйства по разведению овец и коз запрещено размещать на территориях, на которых в течение последних 2 лет располагались кролиководческие, звероводческие и птицеводческие хозяйства. Также в хозяйствах необходимо устанавливать ограждения, чтобы не допустить проникновения диких животных. Въезд на территорию должен быть оборудован дезинфекционным барьером с дезинфицирующими растворами, не замерзающими при температуре ниже 0 С.

Отдельно прописаны нормы для личных подсобных и фермерских хозяйств, крупных животноводческих предприятий. При этом к предприятиям, в которых содержится свыше 1000 голов скота, предъявляются особые требования. Например, в таких хозяйствах есть отличия по карантинированию – животные, поступающие на фермы, должны содержаться в карантине не менее 21 дня в специальном отделении.

Документ доступен для публичного обсуждения до 8 августа 2022 года на официальном портале проектов нормативных правовых актов.