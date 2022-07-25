В Брянске водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске ночью водитель иномарки насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 25 июля во втором часу ночи на проспекте Станке-Димитрова. Об этом сообщают в УГТБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хонда Пилот» ехал со стороны улицы Щукина в сторону улицы Шоссейной. Он сбил 29-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. . В этот момент горел желтый сигнал светофора. Пешеход от полученных травм скончался в больнице.

- Мужчина был одет в в цветную футболку и серые джинсы без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у пешехода произведен забор биологических объектов.

Проверка по СПО «Паутина» показала, что на водители иномарки раньше составляли протоколы за нарушение правил применения ремня безопасности. По факту ДТП проводят проверку.