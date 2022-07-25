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Общество25 июля 2022 7:06

ООО «Промсахар» производит прием сотрудников

Кира ФИЛИППОВА

ООО «Промсахар» производит прием сотрудников на сезон переработки сахарной свеклы 2022г.

- помощник начальника смены з/п от 40 000 руб.

- транспортировщик тракта подачи з/п от 34 000 руб.

- оператор моечно-очистительного агрегата з/п от 37 000 руб.

- аппаратчик гашения извести з/п от 46 000 руб.

- слесарь-ремонтник з/п от 34 000 руб.

- лаборант з/п от 32 000 руб.

Гарантируем:

- своевременную выплату заработной платы,

- предоставление жилья за счет средств предприятия,

- льготное питание.

Обращаться:

Курская область, Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева

Тел.: 8-920-728-83-04;

8 -952-495-56-34 (отдел кадров).

8 (47152) 6-39-93.

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Фото: ООО «Промсахар».

Фото: ООО «Промсахар».