Фото: "Подслушано Клинцы", vk.com.

В брянских Клинцах жители запечатлели НЛО. Об этом они сообщают в соцсети ВКонтакте в одной из местных групп. Здесь же опубликовали и видео.

Люди гадают о том, что это могло быть.

- Что это такое? – пишут они. - Светящийся шар, на ракету и спутник не похож, летит странно и абсолютно бесшумно.

Оказывается объект видели и в других приграничных районах Брянской области.

- Вы будете смеяться, но такую непонятную вещь, я наблюдаю уже несколько лет в это время года, в июле, на дачах в Мизиричах, - комментирует горожанка. - Летит с севера на юг, бесшумно.