На дорогах Брянщины заметили больше 2300 пьяных водителей

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области автоинспекторы заметили больше 300 водителей, севших повторно пьяными за руль. Всего же остановили больше 2300 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Одного нетрезвого водителя поймали 20 июля около часа дня в Новозыбкове по улице Коммунистической. 44-летнего нарушителя отстранили от управления автомобилем «Шевролет Ланос».

- При прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показания прибора составили 0,482 мг/л, - говорят в Госавтоинспекции. - За управление в состоянии опьянения нарушителю грозит штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет. Решение примет суд. Автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку.