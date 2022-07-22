Делать жизнь лучше!

Фото: АО "Чистая планета".

Мусоровоз, который подарили ЛНР брянский региональный оператор по обращению с ТКО и транспортные компании-перевозчики отходов, приехал в Брянку и на днях приступит к работе.

- Делать жизнь людей лучше – это кредо социально ответственного бизнеса. Особенно важно помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Сейчас это жители ЛНР и ДНР. Восстанавливать мирную жизнь и делать ее комфортной – гражданский долг и большая честь для каждого из нас. Поэтому АО «Чистая планета» и перевозчики отходов ООО «Спецавтопредприятие», ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭКОСЕРВИС» и ООО «Володарка 17» приобрели для нашего города-побратима Брянки современный мусоровоз и контейнеры для накопления ТКО. Мусоровоз уже приехал в ЛНР и на днях приступает к работе, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

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