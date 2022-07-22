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Общество22 июля 2022 14:28

В Брянске на улице Октябрьской устанавливают торшеры для освещения

Светильников здесь не будет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска на обновленной после ремонта улице Октябрьской устанавливают невысокие торшеры для освещения дороги. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Светильников здесь не будет из-за низкой транспортной активности и близким расположением к дороге жилых домов, - говорят в мэрии города.

Ремонтные работы на улице ведут на участке от улицы Пролетарской до улицы Топальской.

Работ ведут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На благоустройство улицы Октябрьской потратят 28,5 миллиона рублей.