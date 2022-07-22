Фото: "Подслушано в Брянске", vk.com.

В брянской Бежице часть мурала героям-летчикам рухнула на припаркованную машину. Об этом 22 июля сообщают в соцсети ВКонтатке. Здесь же очевидцы разместили и фотографии.

- Улица 22 Съезда КПСС, дом51, - подписал их автор поста. - Чья машина? Кому-то не повезло.

Случившееся вызвало бурю эмоций у горожан. Ими они поделились в комментариях.

- Скрепы рухнули, плохой знак, - пишет один из пользователей соцсети. - Думаю, что герои Советского Союза, изображенные на мурале, недовольны поведением своих потомков. Это знак свыше. Задумайтесь!

Кто-то пишет о том, что здесь и вовсе запрещена парковка.

Фото: "Подслушано в Брянске", vk.com.

Судя по остальным комментариям, автомобиль пострадал не сильно. Ведь обрушилась в основном утепление стены. На машине повреждены капот и зеркало.

У самого мурала пострадал справа верхняя часть. Изображение героев уцелело. Лица летчиков Павла Камозина, Вадима Бузинова и Сергея Азарова сохранились.

Напомним. этот мурал да доме №51 по улице 22 Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска представили 24 ноября 2020 года — в день памяти дважды Героя Советского Союза Павла Камозина.