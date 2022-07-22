«Газпром газораспределение Брянск» повысил надежность газоснабжения потребителей в п. Каменка

Фото: «Газпром газораспределение Брянск» .

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» реконструировали участок газопровода длиной более 90 м в русле реки Нерусса в п. Каменка Брасовского района Брянской области.

Необходимость ремонта газопровода с глубиной залегания около 5 м возникла из-за повреждения изоляции трубопровода, выявленного в ходе приборного обследования. Реконструкция позволила повысить надежность газоснабжения поселка, в котором проживает 2 тыс. человек.

«Замена участка трубы была произведена методом горизонтально-наклонного бурения, который позволил проложить газопровод ниже дна русла реки. Такой метод мы используем в тех местах, где доступ к газопроводам затруднен: под автомобильными трассами, железными дорогами и, как в этом случае, по дну реки», - отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.