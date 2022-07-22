Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске стартовал фестиваль деревянных скульптур «Волшебный мир дерева». Он посвящен памяти поэта Валентина Динабургского. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По этому поводу в парк Толстого приехал мастера художественной резьбы по дереву - Федор Янин, Андрей Кондрашов и Андрей Вишневский. На фестивале они сделают наглядными три известных афоризма Козьмы Пруткова.

Фестиваль открылся в парке Толстого в 16.00

Возрастное ограничение – 0+