Без тормозов

Фото: АО "Чистая планета".

Брянских нарушителей природоохранного законодательства не останавливают ни штрафы, ни запрещающие знаки, ни перекрытые дороги.

Сотрудники службы экологической безопасности регионального оператора задержали «серого перевозчика» отходов, который уже привлекался к ответственности за свою противозаконную деятельность. Рецидивист на КАМАЗе привез и разгрузил строительные отходы объемом около 25 кубических метров за песчаным карьером в поселке Нетьинка. Причем, водителя-нарушителя не остановили ни запрещающий знак «Проезд запрещен!», ни перекрытая дорога, ни штраф, который он уже однажды заплатил за создание несанкционированной свалки.

Как рассказал начальник отдела экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области Дмитрий Телешов, водителя этого КАМАЗа сотрудники «Чистой планеты» в марте этого года уже ловили «на месте преступления», когда он разгружал строительные отходы на земельный участок в поселке Бордовичи Брянского района. Но похоже, для него закон не писан:

- Дорога к территории, на которой водитель КАМАЗа разгружал строительные отходы в этот раз, перекрыта и висит знак, но это помехой не стало - открыл и заехал! Документы о привлечении нарушителя к ответственности в очередной раз направлены в надзорные органы.