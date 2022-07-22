В Брянской области до 7 августа продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области на 15 суток, до 7 августа, продлили желтый уровень террористической опасности. Его установили с двух часов дня 23 июля. Решение принял председатель антитеррористической комиссии Брянской области, губернатор Александр Богомаз. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Правоохранительные органы, органы государственной власти региона и органами местного самоуправления принимают необходимые меры. Направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года №851.

Полезные телефоны:

Экстренные Службы (с городского/с мобильного):

Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101

Полиция – 02/102 Скорая помощь – 03/103 Правоохранительные органы:

УФСБ России по Брянской области – 64-91-21. УМВД России по Брянской области – 74-20-23.

ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00. Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.