Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2022 11:07

В Брянске злоумышленник похитил алкоголь из магазина

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске местный житель украл из сетевого магазина несколько бутылок алкоголя. Злоумышленника ночью задержали росгвардейцы в сетевом магазине на улице Клинцовской. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Торговый объект был закрыт. Сотрудники вневедомственной охраны приехали после того, как сработала «кнопка тревожной сигнализации». Они обнаружили, что входные двери повреждены и открыты.

Правоохранители задержали 34-летнего мужчину, выходившего из магазина с пакетом, в котором было несколько бутылок алкоголя. Он неоднократно привлекался по различным статьям.

Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства.