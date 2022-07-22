В Брянске злоумышленник похитил алкоголь из магазина

В Брянске местный житель украл из сетевого магазина несколько бутылок алкоголя. Злоумышленника ночью задержали росгвардейцы в сетевом магазине на улице Клинцовской. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Торговый объект был закрыт. Сотрудники вневедомственной охраны приехали после того, как сработала «кнопка тревожной сигнализации». Они обнаружили, что входные двери повреждены и открыты.

Правоохранители задержали 34-летнего мужчину, выходившего из магазина с пакетом, в котором было несколько бутылок алкоголя. Он неоднократно привлекался по различным статьям.

Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства.