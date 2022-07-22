АНОНС: О предстоящем совещании по вопросам организации и проведения государственного мониторинга зерна нового урожая

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

27 июля 2022 года на базе Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ пройдет совещание по вопросам выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 года №176 «Об осуществлении государственного мониторинга зерна».

В ходе обсуждения участники поднимут вопросы о проведении мониторинга зерна, включая процессы отбора проб и проведения исследований, а также рассмотрят возможности оказания помощи хозяйствующим субъектам в работе ФГИС «Зерно».

Начало совещания 27 июля 2022 года в 10.00 час. по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в совещании. Информацию об участниках необходимо направить на электронную почту ekvitenko@yandex.ru в срок до 25 июля 2022 года включительно.